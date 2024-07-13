Саутгейт — перед финалом Евро-2024 с Испанией: «Я не верю в сказки»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саугейт отметил прогресс в игре своей команды по ходу чемпионата Европы-2024.

Англичане заняли первое место на групповом этапе Евро-2024. В плей-офф турнира команда Саутгейта обыграла Словакию (2:1, д.в), Швейцарию (1:1, пен. 5-3) и Нидерланды (2:1).

«Я не верю в сказки, — сказал Саутгейт, отвечая на вопрос, пришла ли пора сборной Англии побеждать в Германии, сборная страны которой победила на Евро-1996 в Англии. Мы с нетерпением ждем этого испытания. Очевидно, что за последние несколько недель команда прибавила, проявила потрясающий характер и стойкость. Я должен сказать, что для меня было честью работать с ними каждый день на тренировочном поле, вся команда полностью отдавалась каждой тренировке», — подчеркнул наставник англичан на пресс-конференции.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.