Саутгейт: «Мы попытаемся сделать то, что никогда не делала сборная Англии. Мы никогда не выигрывали чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы-2024.

«Я взволнован тем, что мы попытаемся сделать то, чего никогда не делала ни одна сборная Англии. Мы никогда не выигрывали чемпионат Европы. Мы никогда не выигрывали турнир на выезде.

Многие люди, похоже, считают, что для нас это может быть легко, но тот факт, что мы никогда не побеждали раньше, подчеркивает, что это будет чрезвычайно сложно», – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группе C. Соперниками команды Саутгейта станут Сербия (16 июня), Дания (20 июня) и Словения (25 июня).