Саутгейт: «Сборная Англии не воспользовалась своими моментами, но сохраняла надежность в обороне»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью со Словенией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Я подумал, что мы стали значительно лучше обращаться с мячом. Думаю, вышедшие на замену ребята оказали хорошее влияние на ход игры. Ничейный результат сохранился, и в конечном итоге это означает, что мы стали победителями группы.

Во втором тайме болельщики команды были исключительно хороши. А это имеет значение. Очень горжусь игроками. Они в очень сложной обстановке сохранили самообладание. Справились исключительно хорошо. Мы полностью контролировали второй тайм, создали пару по-настоящему хороших моментов, которыми, к сожалению, не воспользовались, но сохраняли надежность в обороне. Очень доволен достигнутым. Конечно же, нам хотелось этого: пара голов – все отправляются по домам счастливыми. Довольны победой в группе», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.