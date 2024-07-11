Саутгейт: «Англия играла очень хорошо в полуфинале с Нидерландами»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Мы играли очень хорошо. Это была сложная игра, и нам приходилось постоянно вносить изменения, особенно в наши действия в обороне. Нам приходилось все время адаптироваться, и игроки приняли очень много правильных решений. Этот финал – особенный для команды и награда за вклад ребят в общее дело.

Самое главное, что вся команда готова к игре. Мы почувствовали, что начинаем терять концентрацию, и к тому же у Гарри была травма. Олли может хорошо прессинговать и открываться за спину. Мы решили, что это подходящий момент, чтобы дать ему шанс. Я очень рад, что Олли воспользовался моментом», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.