Саутгейт: «Английские СМИ сливают тактику, когда мы пытаемся выиграть турнир»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт недоволен сливом в английские СМИ информации о тактике национальной команды.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировочного поля. Они оправдывают это, говоря, что получили информацию изнутри лагеря, и, возможно, так оно и есть, но как это поможет команде? Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?» — приводит слова Саутгейта TalkSPORT.

В 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3). В полуфинале команда Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 10 июля и начнется в 22.00 мск.