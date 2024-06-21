Линекер раскритиковал игру Англии на Евро-2024: «Забивают гол и держатся за него»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал игру национальной команды на чемпионате Европы по футболу-2024.

В первом матче на Евро англичане обыграли сборную Сербии со счетом 1:0, а во втором туре сыграли вничью с Данией (1:1).

«Можно придумывать разные слова и ругательства, если хотите, но это было дерьмом. Был ли тактический просчет? Очень трудно критиковать Гарета Саутгейта, потому что в целом он изменил судьбу сборной Англии во многих отношениях. Но тактически первый матч [против Сербии]... И мы видели это и на других турнирах. Англия начинает хорошо, затем забивает гол, и все меняется, и это почти как тактика: забить гол и держаться за него. Но игра уже отходит от этого. Они могут играть так примерно три минуты в матче. Их не обучают играть иначе?» — цитирует Линекера Goal.

Также специалист отметил, что нападающему сборной Англии Харри Кейну нужно играть намного лучше. По словам Линекера, движение форварда в матче против Дании было минимальным.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Англии играет в одной группе с Данией, Словенией и Сербией.