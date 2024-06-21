Невилл: «Испания в матче с Италией могла вести в два-три мяча уже к перерыву»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл прокомментировал победу сборной Испании над Италией (1:0) в матче Евро-2024.

«Испания могла вести в два-три мяча уже к перерыву. У нее и на прошлом турнире не было безжалостного «инстинкта убийцы». Будет ли так же продолжаться и далее, и насколько дорого это в итоге ей обойдется? При демонстрируемом выдающемся футболе забивать нужно больше.

Испания способна сделать из тебя неуклюжего новичка, каким Италия и выглядела. Она держалась, вратарь несколько раз здорово спасал, но этим вечером на большее ее не хватило. Когда собираешься так глубоко держать оборону, контратаки просто необходимы, а их не было», — цитирует пресс-служба УЕФА Невилла.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.