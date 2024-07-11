Кейн: «Была усталость, но мы заслужили победу с такой концовкой»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Победный гол Уоткинса? Это было незаурядным завершением. Была усталость, но мы заслужили победу с такой концовкой. Финал? Испания будет невероятно тяжела — очень сложная игра. Еще одна из тех, что войдут в историю», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.