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Сегодня, 06:23

Кейн: «Я хочу забивать голы, которые позволят Англии пройти в следующий раунд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал предстоящий матч со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

«В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее, когда проводишь больше игр. Многие из нас достигают своего пика в плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах. Я хочу забивать голы, которые позволят нам пройти в следующий раунд, но если я не забью, а мы пройдем, я не буду жаловаться.

У Словакии отличные игроки. Они любят прессинговать и создавать трудности сопернику, а затем пасовать и контролировать игру через опорную зону. Мы способны добиться нужного результата, но мы знаем, что для этого нам придется быть на высоте», — приводит слова Кейна УЕФА.

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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