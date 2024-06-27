Газета The Telegraph в своем материале по ошибке назвала Льва Яшина Кайлом

Британская газета The Telegraph по ошибке назвала вратаря сборной СССР Льва Яшина Кайлом в своем материале в соцсети X.

Ранее издание начало голосование за лучшую сборную в истории чемпионатов Европы. На выбор пользователям предлагали выбрать между составом сборной Италии на Евро-2000 и составом сборной СССР на Евро-1960.

В перечне национальных команд Лев Яшин назвал Кайлом.

Сборная СССР стала чемпионом Европы 1960 года. Турнир проходил во Франции. В финале советская сборная победила Югославию со счетом 2:1. Голы забили Слава Метревели (СССР), Виктор Понедельник (СССР) и Милан Галич (Югославия).

Лев Яшин вошел в символическую сборную турнира.