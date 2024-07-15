Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:09

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» может себе позволить игроков с Евро-2024

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о прошедшем чемпионате Европы по футболу.

«Футбол на Евро был очень хорошего качества, красивая игра, финал шикарный — что еще надо? За кого болел? Не буду говорить. Скажу, что игра понравилась и победил не рациональный, а красивый футбол. Лучший игрок турнира? Тот, кого и признали — Родри, но могли выбрать и Ольмо», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Также он ответил, может ли «Динамо» позволить себе приобрести игроков, выступавших на Евро.

«Все игроки сборных известны, их представлять не надо. Они давно на виду у ведущих скаутских агентств. Мы, наверное, можем себе кого-то позволить», — добавил гендиректор.

Чемпионат Европы прошел с 14 июня по 14 июля в Германии. В финале турнира сборная Испании победила Англию (2:1) и в четвертый раз в истории завоевала трофей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Евро-2024
Шамиль Газизов
Чемпионат Европы по футболу
6
Обсудить
Читайте также
Кейн проиграл шестой финал в карьере
Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за давки у стадиона
Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Гладилин: «Такие команды, как Англия, тормозят футбол»
Колосков считает, что сборная Испании не станет гегемоном
Алькарас рассказал, как задержался в такси из-за просмотра финала Евро-2024
Онопко — об Италии на Евро-2024: «Такой слабой эту сборную никогда не видел»
Литвинов: «Как можно сказать, что англичане играют в антифутбол?»
Хлусевич назвал Бабича лучшим игроком Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Онопко — об Италии на Евро-2024: «Такой слабой эту сборную никогда не видел»

Кукурелья после победы сборной Испании на Евро-2024 спел песню, в которой задел Холанна