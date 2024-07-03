Сегодня, 12:20
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.
«Швейцария показывает очень хорошие результаты и уровень футбола. Что касается Англии, то от нее на каждом чемпионате мира и Европы ждут самые высокие места. В составе этой сборной всегда очень хорошие футболисты. Поэтому по сегодняшнему состоянию очень сложно определить, кто добьется результата, но давайте в этом матче я поставлю на Англию», — сказал Газзаев «СЭ».
Матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.
(Денис Сафронов)