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Сегодня, 11:34

Газзаев: «Испания — самая сильная команда на Евро, показывает очень классную игру»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного фаворита Евро-2024.

«На мой взгляд Испания самая сильная команда чемпионата Европы в Германии. Коллектив Луис де ла Фуэнте показывает как фантастический результат, так и очень классную игру. Сборную Грузии ждет сложный матч, но она уже показала высокий уровень игры и продемонстрировала тактическую зрелость», — приводит слова Газзаева Metaratinngs.

Также специалист подчеркнул, что для сборной Грузии выход из группы уже является отличным результатом.

«Шлю мои поздравления коллегам», — добавил Газзаев.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня. Встреча начнется в 22.00 мск. Накануне, 29 июня, в четвертьфинал Евро-2024 вышли Германия и Швейцария.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Валерий Газзаев
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