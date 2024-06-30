Сегодня, 11:34
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного фаворита Евро-2024.
«На мой взгляд Испания самая сильная команда чемпионата Европы в Германии. Коллектив Луис де ла Фуэнте показывает как фантастический результат, так и очень классную игру. Сборную Грузии ждет сложный матч, но она уже показала высокий уровень игры и продемонстрировала тактическую зрелость», — приводит слова Газзаева Metaratinngs.
Также специалист подчеркнул, что для сборной Грузии выход из группы уже является отличным результатом.
«Шлю мои поздравления коллегам», — добавил Газзаев.
Матч 1/8 финала чемпионата Европы Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня. Встреча начнется в 22.00 мск. Накануне, 29 июня, в четвертьфинал Евро-2024 вышли Германия и Швейцария.