Газзаев: «Испания — самая сильная команда на Евро, показывает очень классную игру»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного фаворита Евро-2024.

«На мой взгляд Испания самая сильная команда чемпионата Европы в Германии. Коллектив Луис де ла Фуэнте показывает как фантастический результат, так и очень классную игру. Сборную Грузии ждет сложный матч, но она уже показала высокий уровень игры и продемонстрировала тактическую зрелость», — приводит слова Газзаева Metaratinngs.

Также специалист подчеркнул, что для сборной Грузии выход из группы уже является отличным результатом.

«Шлю мои поздравления коллегам», — добавил Газзаев.