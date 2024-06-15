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Сегодня, 16:31

Газзаев оценил игру сборной Германии в матче против Шотландии

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на победу сборной Германии в матче открытия чемпионата Европы против Шотландии — 5:1.

«Шотландия достаточно успешно прошла квалификацию на чемпионат Европы, команда демонстрировала хороший уровень футбола в отборе на турнир. Шотландцы заслуженно попали на Евро-2024, а Германия всегда являлась и до сих пор является одной из сильнейших футбольных национальных сборных. На сегодняшний день сборная Германии сильна, вчера она подтвердила статус команды, которая на чемпионате Европы будет бороться только за победу», — цитирует Газазева Metaratings.ru.

Сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы 2024 года, который состоялся 14 июня на «Альянц Арене».

Источник: https://metaratings.ru/news/gazzaev-germaniya-pokazala-chto-na-evro-2024-budet-borotsya-tolko-za-pobedu-373110/
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Валерий Газзаев
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