Газзаев оценил игру сборной Германии в матче против Шотландии

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на победу сборной Германии в матче открытия чемпионата Европы против Шотландии — 5:1.

«Шотландия достаточно успешно прошла квалификацию на чемпионат Европы, команда демонстрировала хороший уровень футбола в отборе на турнир. Шотландцы заслуженно попали на Евро-2024, а Германия всегда являлась и до сих пор является одной из сильнейших футбольных национальных сборных. На сегодняшний день сборная Германии сильна, вчера она подтвердила статус команды, которая на чемпионате Европы будет бороться только за победу», — цитирует Газазева Metaratings.ru.

Сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы 2024 года, который состоялся 14 июня на «Альянц Арене».