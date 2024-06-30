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Сегодня, 11:15

Газзаев: «Хвича является безусловным лидером сборной Грузии»

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«В каждой команде есть лидер. Мы видим, что сборная Франции с Мбаппе и без него — это две разные команды. Конечно, Хвича является безусловным лидером сборной Грузии. Это очевидно. Лидеры дают результат и своим авторитетом создают внутри коллектива победную ауру. Думаю, что Хвича — как раз такой человек, — сказал Газзаев.

В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Валерий Газзаев
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