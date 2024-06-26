Газзаев: «Сборная Англии уже давно должна что-нибудь выиграть»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

«Если говорить об Англии, то мы все помним, что они становились чемпионами мира аж в 66-м году. И выиграла ли она что-то после? Эта сборная вновь укомплектована хорошими игроками, но здесь уже задача тренера нацелить футболистов на достижение результата. Учитывая наличие таких игроков, сборная Англии уже давно должна была что-нибудь выиграть, тем более Саутгейт не первый год работает с командой, но пока результатов нет. Всегда, если нет результата, увольняют тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. На второй строчке расположилась Дания (3). Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.

Денис Сафронов