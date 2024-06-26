Газзаев назвал интересным Евро-2024: «Очень важно, что проходных матчей нет»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне игры на Евро-2024.

«Уровень европейского футбола растет. Сейчас все матчи проходят достаточно упорно. Да, есть такие сборные как Англия, Франция, Италия и другие команды, являющиеся фаворитами, но сейчас уровень выравнивается. Даже такая сборная как Франция, которая блестяще укомплектована, с Мбаппе и без него — это совершенно разные команды. Поэтому можно говорить, что уровень игроков и конкуренции вырос, и я считаю, сейчас идет очень интересный чемпионат Европы. Это потому, что мы всегда ждали игры высокого уровня от сборных, которые заведомо претендует на победу в турнире, но сейчас все немного меняется. Та же Италия... Мы видели, как ей было сложно с Хорватией. Этот турнир очень интересно проходит и важно, что проходных матчей нет», — сказал Газзаев «СЭ».

Также специалист выделил сборные, которые удивили его своим высоким уровнем игры на Евро-2024.

«Мы видим на этом турнире сборные Грузии и Албании, которые впервые выступают на чемпионате Европы, и при этом показывают высочайший уровень. Мы видим Австрию, которая блестяще выступает и демонстрирует очень хорошее качество игры. Она явно не случайно вышла из группы», — добавил Газзаев.

Австрия заняла первое место в турнирной таблице группы D с 6 очками. Возможные соперники по 1/8 финала у команды Ральфа Рангника — Турция, Чехия или Грузия.

Денис Сафронов