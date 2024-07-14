Газзаев — о финале Евро: «Мои симпатии на стороне Испании»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» подлился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Ожидания от матча наилучшие, так как это финал. Встречаются лучшие команды Европы, и такие матчи всегда интересны. Мы увидим два коллектива, которые проявят свои самые лучшие качества: тактическую гибкость, техническое оснащение, огромные волевые качества и амбиции. Все то, что обычно сопутствует высокому уровню игры, в этой встрече будет. Стимул и мотивация просто огромны, поэтому игроки обеих сборных проявят свои лучшие качества. И в одной, и в другой есть звезды. За Англию выступают футболисты, которые уже давно демонстрируют действительно высокий уровень. Если говорить об Испании, то там сейчас молодежь, у которой все впереди. В этих сборных сейчас созвездия игроков. Случайные футболисты и команды в финалы больших турниров не попадают», — сказал тренер «СЭ».

Также Газзаев выделил сборную, которой будет симпатизировать в финале чемпионата Европы.

«Что касается моих приоритетов, то стоит отметить: две сборные выступали на Евро по-разному. Англичане показывали не очень выразительную игру, но они имеют результат. Что касается испанцев, то они демонстрировали высокий уровень игры с первого матча, победив во всех шести встречах. Но впереди финал, поэтому все былые заслуги отбрасываются. Если говорить о моих симпатиях, то они, как и многих других болельщиков, на стороне Испании. Она демонстрировала великолепный футбол и хорошую результативность во всех встречах», — добавил Газзаев.

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов