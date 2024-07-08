Газзаев — об Испании: «На сборной сильно скажется отсутствие Карвахаля»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры сборной Испании в полуфинале чемпионата Европы с Францией.

«Я согласен с тем, что потери игроков сильно скажутся на сборной Испании. Особенно сильно повлияет отсутствие Карвахаля. Он на сегодняшний день является самым сильным игроком на позиции правого защитника в мировом футболе и, помимо этого, он очень сильный лидер. Так что отсутствие игроков стартового состава всегда осложняет для команды задачу, но, тем не менее, у других футболистов будет возможность показать себя. Они сделают все, чтобы попасть в финал», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Денис Сафронов