Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Евро. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:55

Газзаев считает, что будет справедливым разделить «Золотую бутсу» между шестью футболистами

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с «Золотой бутсой» на чемпионате Европы по футболу.

Ранее стали известно, что УЕФА разделит приз лучшему бомбардиру турнира между шестью футболистами, забившими по три мяча, если по итогам финала Испания — Англия никто не отличится в четвертый раз.

«Думаю, что все разрешится. Если кто-нибудь забьет, тот же Дани Ольмо, то все будет справедливо, и он один получит награду. Если ни Кейн, ни Ольмо не смогут отличиться, тогда будет справедливо вручить «Золотую бутсу» всем», — сказал Газзаев «СЭ».

Помимо Харри Кейна и Дани Ольмо по три мяча забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов

Гарри Кейн
Евро-2024
Валерий Газзаев
Дани Ольмо
4
Обсудить
Читайте также
Дональд Трамп был ранен в результате покушения на митинге
Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера экс-чемпионки UFC с литовскими корнями
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Саутгейт сделает перестановку в защитной линии на финал Евро-2024 с Испанией
Испания — Англия: Ямаль и Мората выйдут в старте на финал Евро-2024
Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро
Испания — Англия: онлайн-трансляция финала Евро
Андрей Мостовой ожидает красивой игры в финале Евро-2024
Агент Сафонов: «Нынешний Евро — не самый яркий турнир, раньше было лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Рианчо — о финале Евро: «Лишь детали определят чемпиона»

Полузащитник «Краснодара» Олусегун назвал Испанию фаворитом финала Евро-2024