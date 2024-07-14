Газзаев считает, что будет справедливым разделить «Золотую бутсу» между шестью футболистами

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с «Золотой бутсой» на чемпионате Европы по футболу.

Ранее стали известно, что УЕФА разделит приз лучшему бомбардиру турнира между шестью футболистами, забившими по три мяча, если по итогам финала Испания — Англия никто не отличится в четвертый раз.

«Думаю, что все разрешится. Если кто-нибудь забьет, тот же Дани Ольмо, то все будет справедливо, и он один получит награду. Если ни Кейн, ни Ольмо не смогут отличиться, тогда будет справедливо вручить «Золотую бутсу» всем», — сказал Газзаев «СЭ».

Помимо Харри Кейна и Дани Ольмо по три мяча забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов