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Сегодня, 12:37

Газзаев считает, что Франции придется строить новую тактику после потери Мбаппе

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа чемпионата Европы из-за перелома носа.

«По моему мнению, сборная Франции великолепно укомплектована. Конечно, потеря Мбаппе, ключевого игрока и капитана команды, это серьезно. Он, можно сказать, сегодня лучший игрок мирового футбола и, конечно, мы видим, что все атакующие действия и самая большая роль отводятся Мбаппе, поэтому сейчас нужно будет строить новую тактику. Но в целом, если брать все национальные сборные, то Франция — одна из команд, которая лучше всех укомплектована. Практически всех игроки выступают в ведущих клубах европейских чемпионатов. Конечно, потеря Мбаппе существенная, но это не значит, что от своей цели они откажутся только из-за того, что Мбаппе не будет играть», — сказал Газзаев «СЭ».

Мбаппе на 86-й минуте встречи с Австрией в первом туре группового этапа Евро-2024 столкнулся с защитником Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства. Франция выиграла встречу со счетом 1:0.

Денис Сафронов

Килиан Мбаппе и&nbsp;его разбитый нос в&nbsp;матче потив сборной Австрии. Мбаппе сломал нос и, похоже, пропустит весь групповой турнир Евро. У Франции проблемы?

Килиан Мбаппе
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Валерий Газзаев
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