Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:51

Газзаев считает, что у Франции будет превосходство в матче с Португалией

Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

«В таких матчах сложно выделить фаворита. По силам и возможностям они практически равные, но, возможно, у французов есть небольшое превосходство, не более. В любом случае матч будет равный, но предпочтение я отдам французам», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.

(Денис Сафронов)

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Валерий Газзаев
0
Читайте также
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
УЕФА может наказать игрока сборной Турции Демирала за националистический жест
Газзаев: «В матче Англия — Швейцария поставлю на англичан»
Газзаев считает Нидерланды фаворитом в матче против Турции
Роналду был в шаге от самого позорного матча в карьере. Но в критический момент его пульс упал до минимума
Газзаев — о матче Испания — Германия: «Победитель станет чемпионом Европы»
Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Газзаев — о матче Испания — Германия: «Победитель станет чемпионом Европы»

Газзаев считает Нидерланды фаворитом в матче против Турции