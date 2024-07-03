Газзаев считает, что у Франции будет превосходство в матче с Португалией

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции.

«В таких матчах сложно выделить фаворита. По силам и возможностям они практически равные, но, возможно, у французов есть небольшое превосходство, не более. В любом случае матч будет равный, но предпочтение я отдам французам», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Португалия — Франция состоится 5 июля в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.

(Денис Сафронов)