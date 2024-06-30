Мамардашвили — о матче с Испанией: «Грузия сделает все, чтобы сотворить еще одно чудо»

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Испании.

Ранее Грузия впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы. Для национальной команды это первый опыт участия в турнире.

«Сборная Испании — выдающаяся команда и один из фаворитов турнира, в составе которой есть игроки высокого уровня. Я знаю многих из них и имею опыт игры против них. Мы постараемся провести хороший матч с Испанией и сделаем все, чтобы сотворить еще одно чудо», — приводит слова Мамардашвили Sputnik.

Встреча между национальными командами пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.