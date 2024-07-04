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Сегодня, 08:30

Геркус — о Мбаппе: «Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

— Франция на Евро разочаровывает?

— Не меня одного. Думаю, дело тут вот в чем. В последнее время и во Франции, и в Англии футбольные академии готовят блестящих игроков. Но не системообразующих. Не таких, вокруг которых можно лепить команду. Эти роли в лиге 1 и АПЛ отводятся легионерам. Что создает дополнительные трудности национальным сборным.

— Интересная мысль.

— В сегодняшней Франции нет Зидана, а в Англии — Лэмпарда или Джеррарда. Это стержневые игроки. Глыбы. Каждый из них — гвоздь, на который можно вешать картину.

— А Мбаппе?

— Ему выдавали много авансов. Называли лидером нового поколения. Говорили, еще чуть-чуть — и встанет в один ряд с Марадоной, Месси, Криштиану Роналду... Конечно, Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Не из тех футбольных богов, которым мы поклонялись. Он не может повести за собой. Не делает на поле феноменальной разницы. Грубя говоря, это Гризманн номер два.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Илья Геркус
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