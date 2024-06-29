Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:20

Германия — Дания: где покажут трансляцию матча 1/8 финала Евро-2024 в прямом эфире

Матч Евро-2024 Германия — Дания покажут на канале «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Германии.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборная Германии сыграет с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Встреча пройдет на поле арены «BVB-Штадион» в Дортмунде, Германия.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Германия — Дания бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Смотреть игру также смогут все зрители по подписке на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko Спорт.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых матча чемпионата Европы. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе высказались о смене власти во Франции
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Доннарумма рассказал о настрое Италии на матч со Швейцарией
Кураньи оценил низкую результативность Мбаппе, Лукаку и Кейна на Евро-2024
Мбаппе появился в новой маске на тренировке сборной Франции на Евро-2024
Играет на гитаре, вел кулинарный блог, вышел на новый уровень в 34. Янн Зоммер — джокер сборной Швейцарии
Кураньи назвал главные разочарования Евро-2024
Кураньи назвал главную проблему сборной Германии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Ташуев о сборной Грузии: «Одна из тех команд, которая неожиданно показала хороший футбол»

Кураньи — о потенциальных соперниках сборной Германии: «Никто не знает, какая часть сетки Евро сильнее»