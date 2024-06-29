Сборная Германии сыграет с Данией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в субботу, 29 июня. Встреча пройдет на поле арены «BVB-Штадион» в Дортмунде, Германия.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Германия — Дания бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Смотреть игру также смогут все зрители по подписке на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko Спорт.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых матча чемпионата Европы. Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

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