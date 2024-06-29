Германия — Дания: гол отменен правильно. Какой фол зафиксировал судья?

На 4-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Германия — Дания судья Майкл Оливер не засчитал гол германской сборной, зафиксировав фол в нападении. Английский рефери хорошо видел, что Андреас Сков Ольсен рванул вслед за Нико Шлоттербеком, но на пути датчанина встал Йозуа Киммих, с нарушением правил остановивший соперника.

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

Именно на это, а не на действия Илкая Гюндогана, который пытался помешать сыграть на выходе вратарю, в первую очередь обратил внимание арбитр, который дал завершиться атаке, а затем правильно отменил взятие ворот. Мяч был введен в игру именно с того места, где сфолил Киммих.