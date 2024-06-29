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Сегодня, 21:50

Германия — Дания: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024

Матч Евро-2024 Германия — Дания начнется в 22.00 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Германии Тони Кроос.
Тони Кроос.
Фото Reuters
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На канале «Матч ТВ» началась бесплатная прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Игра сборных пройдет в Дортмунде на арене «BVB Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру Германия — Дания также показывают на сайте matchtv.ru (бесплатно), а также по подписке в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko. На сайте «СЭ» доступна текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд Юлиана Нагельсманна и Каспера Юльманна.

Сборная Германии выиграла группу А чемпионата Европы-2024 с семью очками, опередив Швейцарию, Венгрию и Шотландию. Сборная Дании стала второй в группе C с тремя баллами, где обошла Словению и Сербию.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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