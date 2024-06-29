На канале «Матч ТВ» началась бесплатная прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Игра сборных пройдет в Дортмунде на арене «BVB Штадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру Германия — Дания также показывают на сайте matchtv.ru (бесплатно), а также по подписке в онлайн-платформах Кинопоиск и Okko. На сайте «СЭ» доступна текстовая трансляция самых интересных событий противостояния команд Юлиана Нагельсманна и Каспера Юльманна.

Сборная Германии выиграла группу А чемпионата Европы-2024 с семью очками, опередив Швейцарию, Венгрию и Шотландию. Сборная Дании стала второй в группе C с тремя баллами, где обошла Словению и Сербию.

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