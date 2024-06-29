Германия — Дания: пенальти назначен с помощью ВАР и датчика в мяче

На 51-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Германия — Дания судья Майкл Оливер не мог увидеть, что Йоаким Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки, и ошибочно не назначил пенальти.

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

На помощь арбитру пришел ВАР Стюарт Аттуэлл, который провел проверку, с помощью датчиков в мяче и соответствующей технологии убедился, что контакт руки с мячом действительно случился, и пригласил рефери к монитору.

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

Эпизод матча Германия — Дания. Фото Скриншот трансляции

После непродолжительного ОФР (изучения видеозаписи на мониторе) Оливер изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Это уже 22-е вмешательство ВАР в действия судьи на турнире, после которого поменялся вердикт арбитра. Чуть раньше случилось 21-е — когда из-за офсайда был отменен гол датчан.