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Судейство

29 июня, 23:53

Германия — Дания: пенальти назначен с помощью ВАР и датчика в мяче

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции
1/4
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На 51-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Германия — Дания судья Майкл Оливер не мог увидеть, что Йоаким Андерсен прервал передачу соперника кистью правой руки, и ошибочно не назначил пенальти.

Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции

На помощь арбитру пришел ВАР Стюарт Аттуэлл, который провел проверку, с помощью датчиков в мяче и соответствующей технологии убедился, что контакт руки с мячом действительно случился, и пригласил рефери к монитору.

Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Германия — Дания.
Фото Скриншот трансляции

После непродолжительного ОФР (изучения видеозаписи на мониторе) Оливер изменил свое решение и указал на 11-метровую отметку.

Это уже 22-е вмешательство ВАР в действия судьи на турнире, после которого поменялся вердикт арбитра. Чуть раньше случилось 21-е — когда из-за офсайда был отменен гол датчан.

Чемпионат Европы. 1/8 финала
29 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:0
Дания

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
0
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