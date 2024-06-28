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Сегодня, 22:00

Германия — Дания: время начала и где смотреть трансляцию матча 1/8 финала Евро 2024

Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Германии Никлас Фюллькруг.
Никлас Фюллькруг.
Фото Reuters
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29 июня в Дортмунде сборная Германии примет Данию в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет на поле арены «BVB-Штадион».

Видеотрансляцию матча Евро-2024 Германия — Дания бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Смотреть игру также смогут все зрители по подписке на онлайн-платформах Кинопоиск и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых захватывающих событий противостояния команд Юлиана Нагельсманна и Каспера Юльманна.

Сборная Германии выиграла группу А с семью очками, опередив Швейцарию, Венгрию и Шотландию. Сборная Дании стала второй в группе C с тремя баллами, где обошла Словению и Сербию.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Логотип Евро-2024 на&nbsp;церемонии открытия турнира. Сетка и расписание трансляций плей-офф Евро-2024: даты и пары, где смотреть

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