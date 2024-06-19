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Сегодня, 21:00

Германия — первый участник плей-офф Евро-2024

Алексей Мороз
статистик
Германия стала первым участником плей-офф Евро-2024.
Фото Reuters
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Сборная Германии после победы над Венгрией (2:0) обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024.

Германия первой на турнире оформила путевку в плей-офф. В группе А немцы уже точно не опустятся ниже третьей строчки (да и там могут оказаться только в случае совпадения ряда фантастических результатов) — при этом у них уже шесть очков.

Любая сборная с шестью баллами будет выше команд, занявших третьи места в группах В (сейчас его делят хорваты и албанцы с одним очком после двух игр — максимум будет четыре) и С (набрать трем командам по шесть очков при наличии ничьей в группе невозможно).

Напомним, что в плей-офф Евро выходят 16 команд, включая четыре лучших сборные с третьих мест.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
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