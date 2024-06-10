Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче открытия чемпионата Европы-2024 14 июня в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток для национальных команд прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Смотреть матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 21.00 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры.

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана в статусе хозяйки турнира отобралась на Евро-2024. На чемпионате Европы-2020 Германия в 1/8 финала потерпела поражение от Англии (0:2).

Сборная Шотландии с главным тренером Стивом Кларком набрала 17 очков в отборочном турнире Евро-2024 в группе А и вышла в финальную стадию со второго места. На чемпионате Европы-2020 шотландцы стали четвертыми в группе D с одним баллом и не вышли в плей-офф.

Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на наш материал «СЭ».