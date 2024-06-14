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Сегодня, 21:55

Германия — Шотландия: началась прямая трансляция матча открытия Евро 2024

Матч Германия — Шотландия станет первым на Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер.
Мануэль Нойер.
Фото Reuters
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Сборные Германии и Шотландии встречаются в матче открытия чемпионата Европы-2024 в Мюнхене. Началась прямая трансляция игры группы А на стадионе «Альянц Арена». В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию в России показывают на канале «Матч ТВ».

Смотреть трансляцию матча Германия — Шотландия также можно на сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния Евро-2024 будут доступны в матч-центре «СЭ».

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов встречи Германии с Шотландией.

В последний раз национальные сборные встречались друг с другом 7 сентября 2015 года. Тогда Шотландия на своем поле потерпела поражение от Германии со счетом 2:3 в матче отбора Евро-2016. В составе немцев тогда дубль оформил полузащитник Томас Мюллер.

Матчи Евро-2024 будут сыграны в десяти городах Германии на полях десяти стадионов. Финал состоится 14 июля в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

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Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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