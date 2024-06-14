Германия — Шотландия: судья снова ошибся, ему снова помог ВАР. Пенальти назначен правильно

На 42-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия судья Клеман Тюрпен совершил вторую ошибку в ключевом эпизоде. Ее снова помог исправить видеоарбитр Жером Бризар.

Судья Клеман Тюрпен смотрит эпизод с фолом Портеуса на Гюндогане. Фото Скриншот трансляции

Французский рефери занимал неплохую позицию, но не наказал шотландца Райана Портеуса, который прыгнул в направлении Илкая Гюндогана и ударил его открытыми шипами в правую ногу, едва не нанеся серьезную травму.

Тюрпен зафиксировал нарушение правил только после вмешательства ВАР и проведения ОФР (просмотра повтора на мониторе). Арбитр быстро исправил свою ошибку, назначил пенальти и удалил Портеуса, показав ему красную карточку.

Тюрпен показал Портеусу красную карточку. Фото Скриншот трансляции

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.