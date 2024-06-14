Судейство
14 июня, 23:08
На 42-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия судья Клеман Тюрпен совершил вторую ошибку в ключевом эпизоде. Ее снова помог исправить видеоарбитр Жером Бризар.
Французский рефери занимал неплохую позицию, но не наказал шотландца Райана Портеуса, который прыгнул в направлении Илкая Гюндогана и ударил его открытыми шипами в правую ногу, едва не нанеся серьезную травму.
Тюрпен зафиксировал нарушение правил только после вмешательства ВАР и проведения ОФР (просмотра повтора на мониторе). Арбитр быстро исправил свою ошибку, назначил пенальти и удалил Портеуса, показав ему красную карточку.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.