Германия — Шотландия: ВАР исправил первую ошибку на Евро-2024

На 25-й минуте матча чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия судья Клеман Тюрпен, подумав три секунды, ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота шотландской сборной. Француз решил, что Райан Кристи сфолил в своей штрафной площади.

На самом деле нарушение правил произошло за ее пределами. Это подтвердили видеоассистенты. Решение фактическое — в таком случае арбитру не нужно смотреть повторы на мониторе.

В итоге ошибка Тюрпена была исправлена, вместо 11-метрового удара был выполнен штрафной.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.