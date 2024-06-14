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Сегодня, 08:00

Германия — Шотландия: во сколько и где трансляция матча открытия Евро 2024

Германия сыграет с Шотландией на Евро-2024 14 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Германии.
Фото Reuters
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Матч открытия чемпионата Европы по футболу-2024 между Германией и Шотландией состоится в пятницу, 14 июня. Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена». Начало в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события матча Германия — Шотландия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на Okko Sport. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча-открытия чемпионата Европы.

Сборная Германии на чемпионате Европы сыграет группе А Евро-2024 вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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