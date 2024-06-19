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Германия — Венгрия: началась трансляция матча Евро-2024

Германия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы 2024 19 июня 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тони Кроос (сборная Германии).
Фото Reuters
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Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между сборными Германии и Венгрии. Игра проходит на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия).

На сайте «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи Германия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатная трансляция уже в эфире телеканала «Матч ТВ» и сайта matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Германии в первом матче Евро-2024 победила сборную Шотландии — 5:1. Венгерская сборная стартовала на ЧЕ с поражения Швейцарии — 1:3.

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Германия
Венгрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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