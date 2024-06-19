19 июня Германия сыграет с Венгрией в матче Евро-2024

19 июня в Штутгарте сборная Германии примет Венгрию в матче группы А чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет на стадионе «МХП-Арена». Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru покажут видеотрансляцию встречи Германия — Венгрия. Она начнется в 18.45 мск. Смотреть игру Евро-2024 в прямом эфире также можно будет по подписке в онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния немцев и венгров. В нашем матч-центре можно будет следить за формальными событиями встречи Германия — Венгрия.

Немецкая сборная лидирует в турнирной таблице группы А с тремя очками. Венгрия идет на третьей строчке с 0 баллов.

Евро-2024 завершится 14 июля финальной встрече на «Олимпиаштадион» в Берлине. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.