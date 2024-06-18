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Сегодня, 19:00

Германия — Венгрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Венгрия и Германия сыграют в матче Евро-2024 19 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Германии Флориан Вирц.
Флориан Вирц.
Фото Reuters
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Сборные Венгрии и Германии по футболу сыграют в матче группы А чемпионата Европы-2024 19 июня. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Штутгарт Арена».

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Германия — Венгрия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск. Игру также покажут по подписке онлайн-платформы Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных моментов встречи Венгрия — Германия.

Германия с главным тренером Юлианом Нагельсманном обыграла Шотландию (5:1) в матче открытия Евро-2024. Немцы с тремя набранными очками возглавляют турнирную таблицу группы А. Венгры в первой встрече чемпионата Европы-2024 проиграли Швейцарии (1:3). Команда Марко Росси находится на третьей строчке с 0 баллов.

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов.

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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