Германия впервые стартовала на чемпионате Европы с крупной победы

Сегодня, 00:24
Сборная Германии в пятницу, 14 июня, выиграла у Шотландии (5:1) и впервые за время участия в чемпионатах Европы стартовала с крупной победы.
Немцы побили рекорд результативности, установленный 48 лет назад. В 1976 году на четыре мяча в ворота югославов команда ФРГ потратила 120 минут, а в 2024-м — для пяти забитых голов хватило полутора часов.
Немецкие центральные защитники во второй раз подряд поразили собственные ворота в первом матче турнира. Но если три года назад автогол Матса Хуммельса остался единственным, то срезка Антонио Рюдигера в игре с шотландцами ни на что не повлияла.
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
14.06.1972
|
Антверпен
|
Бельгия
|
2:1
|
Г.Мюллер-2 — Полленис
|
17.06.1976
|
Белград
|
Югославия
|
4:2 (д.в.)
|
Флоэ, Д.Мюллер-3 — Попивода, Джаич
|
11.06.1980
|
Рим
|
Чехословакия
|
1:0
|
Румменигге
|
14.06.1984
|
Страсбур
|
Португалия
|
0:0
|
-
|
10.06.1988
|
Дюссельдорф
|
Италия
|
1:1
|
Бреме — Манчини
|
12.06.1992
|
Норчеппинг
|
СНГ
|
1:1
|
Хесслер — Добровольский
|
09.06.1996
|
Манчестер
|
Чехия
|
2:0
|
Циге, Меллер
|
12.06.2000
|
Льеж
|
Румыния
|
1:1
|
Шолль — Молдован
|
15.06.2004
|
Порту
|
Голландия
|
1:1
|
Фрингс — ван Нистелрой
|
08.06.2008
|
Клагенфурт
|
Польша
|
2:0
|
Подольски-2
|
09.06.2012
|
Львов
|
Португалия
|
1:0
|
Гомес
|
12.06.2016
|
Вильнев-д'Аск
|
Украина
|
2:0
|
Мустафи, Швайнштайгер
|
15.06.2021
|
Мюнхен
|
Франция
|
0:1
|
Хуммельс, в свои ворота
|
14.06.2024
|
Мюнхен
|
Шотландия
|
5:1
|
Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг, Эмре Джан — Рюдигер, в свои ворота
Итого: +8=5-1, мячи 23-9.