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Сегодня, 14:49

Гибралтар подаст жалобу в УЕФА на поведение испанцев во время празднования победы на Евро

Алина Савинова
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Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) намерена обратиться с жалобой в УЕФА после провокационного празднования футболистами сборной Испании победы на Евро-2024, сообщает пресс-служба организации.

14 июля испанцы обыграли Англию в финале чемпионата Европы (2:1). Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Позже во время празднования победы в центре Мадрида игроки испанской сборной Ламин Ямаль и Родри скандировали лозунг: «Гибралтар — испанский».

«GFA отметила крайне провокационный и оскорбительный характер празднований по случаю победы сборной Испании на Евро. Сегодня утром проходят консультации по подаче жалобы в УЕФА в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями, посвященными Гибралтару. В футболе нет места подобному поведению», — говорится в заявлении ассоциации.

Испанцы выиграли турнир в четвертый раз в истории. Они стали рекордсменами Евро по числу трофеев. Ранее «Красная фурия» побеждала в 1964, 2008 и 2012 годах. Кроме этого, Испания стала первой командой, выигравшей семь матчей на чемпионате Европы.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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