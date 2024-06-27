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Сегодня, 21:28

Гладилин объяснил, почему Франция является фаворитом в матче с Бельгией

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, в чем видит преимущество сборной Франции в матче с Бельгией на Евро-2024.

«Пока не сверкают ни Мбаппе, ни Жиру, ни Гризманн. С таким составом команда психологически играет не в полную силу. Думаю, что Франция выйдет на матч с Бельгией с максимальной самоотдачей и в ударном составе. Бельгийцев не обыграть с отдачей на 80-90 процентов, у них есть Де Брейне, Лукаку — тоже опытные ребята. Но у Франции состав посильнее и более глубокая скамейка, так что все-таки они являются фаворитами», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/06/27/23339533.shtml
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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