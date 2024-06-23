Гладилин: «Матч Нидерланды — Франция получился как в шахматах»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением об игре сборной Франции на Евро-2024.

— Матч Нидерланды — Франция получился как в шахматах, — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру». — Турнирное положение соперникам подсказывало, что ничьей будет достаточно для выхода из группы. И они согласились на этот результат. То есть обе сборные играли на ничью. А для зрителей игра была не зрелищная.

— Отсутствие Мбаппе сильно сказалось на игре Франции?

— Конечно, не хватает такого игрока в атаке. Мбаппе всегда может создать момент, забить или отдать.

— Этот матч был седьмым у французов за последние два года без Мбаппе в стартовом составе, и ни в одном из них они не выиграли. Эта сборная так зависима от одного футболиста?

— Нет, потому что подбор состава у французов очень сильный. Просто так складывались эти матчи. Был бы Мбаппе на поле, они играли бы точно так же.

Мбаппе получил травму носа в первом туре группового турнира Евро-2024 с Австрией (1:0). По этой причине он пропустил игру второго тура с Нидерландами (0:0). Однако в преддверии встречи с голландцами форвард опубликовал дизайн новой маски.

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет с Польшей в рамках заключительного матч группового турнира чемпионата Европы по футболу.