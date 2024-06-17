Гладилин рассказал, кого считает фаворитами на Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что ему интересно наблюдать за Испанией и Францией на Евро-2024.

«Кто будет главным фаворитом? Немцы, хотя они мне не особо и нравятся. Все же команда сильная и играет дома, а это очень важный фактор. Англичане как обычно постараются победить, состав у них в целом неплохой. Ну и испанцы с французами будут бороться за титул. Эти четыре сборные, как мне кажется, будут главными фаворитами», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».