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Сегодня, 07:05

Гладилин: «На Евро Испания — единственная команда, которая старается играть в футбол»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от финала Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

«Мои предпочтения, конечно, на стороне испанцев. Сам футбол должен их отблагодарить. На всем турнире это единственная команда, которая старается играть в футбол, радовать болельщиков и добиваться результата. А англичане играли строго на результат — так же, как и немцы, и французы. Сборная Испании сильнее по игровому потенциалу. Но у англичан есть хорошие исполнители в атаке и в средней линии, и закрытая игра может принести им победу, таких случаев было достаточно. Так что здесь сложно предсказать победителя, но мои симпатии на стороне испанцев, они сильнее по игре», — приводит слова Гладилина «Газета.ру».

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине и начнется в 22.00 мск.

Источник: «Газета.ру»
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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