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Сегодня, 16:32

Глава УЕФА Чеферин назвал популистскими призывы к отстранению сборной Белоруссии

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал популистскими призывы отстранить сборную Белоруссии от участия в международных турнирах.

«Призыв «Отстраните всех!» немного популистский. В настоящее время мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — приводит РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Чеферина.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фрайзер призвала отстранить сборную Белоруссии от международных турниров, поскольку страна является политическим союзником России.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров на неопределенный срок, из-за этого российскую команду не допустили к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

Сборная Белоруссии приняла участие в жеребьевке и попала в группу I с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова и Андорры. Белорусская сборная может принимать участие в турнирах УЕФА, однако обязана проводить домашние матчи за пределами страны и без зрителей на трибунах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221012/cheferin-1823410553.html

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Интер

П1

29%

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Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Александер Чеферин
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