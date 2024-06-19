Главный тренер сборной Албании Силвиньо — о матче с Хорватией: «Мы заслужили ничью»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо оценил игру команды в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Хорватией.

Встреча проходила 19 июня на арене «Фолькспаркштадион» и завершилась со счетом 2:2.

«Прежде всего надо отдать должное сопернику, потому что Хорватия в последние несколько лет показывает очень хорошие результаты. У них невероятные игроки. Всю игру сложно анализировать. Первый тайм мы провели очень хорошо, но во втором у нас были трудности на протяжении более 15-20 минут. Но в конце игры мы заслужили ничью», — приводит слова Силвиньо пресс-служба УЕФА.

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

В заключительном матче группового турнира хорваты сыграют против Италии, а албанцы встретятся с Испанией. Обе игры пройдут 24 июня.