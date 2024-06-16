Главный тренер сборной Албании Силвиньо: «Я разочарован поражением от Италии»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо оценил игру команды в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Италии (1:2).

«Мы хорошо начали игру с раннего гола. Команда была сильно взволнована после гола, но мы должны были действовать эффективнее, особенно в первом тайме. Во втором наша игра была намного лучше, и у нас были шансы забить. Италия действительно быстро двигала мяч, и очень жаль, что мы не смогли устоять. Я разочарован. Болельщики были невероятными. Поддержка на стадионе и за его пределами была невероятной. Жаль, что мы не смогли сравнять счет», — приводит слова Силвиньо сайт УЕФА.

Албания следующий матч проведет 19 июня против Хорватии. После первого тура эти команды не набрали ни одного очка.