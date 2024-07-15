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Сегодня, 00:47

Саутгейт: «Испания была лучшей командой на Евро. Не уверен, что мы были хороши все 90 минут финала»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Испания была лучшей командой на этом Евро. Мы плохо держали мяч, но оставались в деле до последних минут. Я опустошен. Футболисты играли невероятно, я очень ими горжусь. Нам просто немного не хватило. У нас были шансы, мы могли сравнять счет в концовке. Впрочем, не уверен, что мы были хороши все 90 минут матча», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.

Сборная Англии во второй раз подряд потерпела поражение в финале чемпионата Европы. Испания стала чемпионом континента в четвертый раз, что является рекордным показателем.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Гарет Саутгейт
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