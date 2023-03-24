Тренер сборной Армении Петраков: «Если Сперцян будет лидером — не откажемся. Но хочется, чтобы лидеров было несколько».

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков на предматчевой пресс-конференции перед стартовой встречей Евро-2024 в Ереване ответил на вопрос, будет ли в отсутствие завершившего карьеру в сборной Генриха Мхитаряна строить игру своей новой команды вокруг полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Если Сперцян будет лидером и станет тянуть команду за собой, мы, конечно, от этого не откажемся. Но выстраивать игру команды вокруг одного футболиста — не в моих принципах. Хочется, чтобы лидеров было несколько», — сказал экс-главный тренер сборной Украины.

В активе 22-летнего полузащитника 3 гола в 13 матчах в составе сборной Армении. 25 марта национальная команда сыграет против Турции в первом матче отбора на Евро-2024.