Главный тренер сборной Чехии Гашек: «Мы рады, что Грузия не реализовала свой шанс на последней минуте»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал игру команды в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Грузией.

Встреча прошла в субботу, 22 июня, в Гамбурге и завершилась со счетом 1:1. Лучшим игроком матча был признан вратарь национальной команды Грузии Георгий Мамардашвили, который совершил девять сейвов.

«Поздравляю Грузию и ее тренера Вилли Саньоля с набранными очками. Обе команды показали впечатляющую игру, которая нравится болельщикам. Атмосфера была великолепной. Мы доминировали в игре, но не смогли забить второй гол. Двадцать шесть моментов говорят сами за себя. Признаемся, мы были рады, что наши соперники не реализовали свой шанс после контратаки на последней минуте», — приводит пресс-служба УЕФА слова Гашека.

Чехия набрала одно очко после двух игр Евро-2024 и занимает 3-е место в группе F. Грузия (1 балл) располагается на строчку ниже.

26 июня грузины сыграют с Португалией, чехи в этот же день встретятся с Турцией.